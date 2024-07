È morto a 71 anni il cantante Pino D’Angiò, noto per la canzone “Ma quale idea”

È morto a 71 anni il cantante Pino D’Angiò, che negli anni Ottanta ebbe grandi popolarità in Italia e all’estero, specialmente in Spagna, grazie alla canzone “Ma quale idea”. D’Angiò era nato nel 1952 a Pompei, il suo vero nome era Giuseppe Chierchia. Nella sua lunga carriera compose anche canzoni per altri artisti, tra cui Mina, e sperimentò diversi generi, ma il suo nome rimase legato soprattutto al funk e alla cosiddetta “italo disco”. Era malato da tempo, e nonostante i problemi di salute e un tumore alla gola che ne aveva minato la voce aveva partecipato come ospite al Festival di Sanremo del 2024, insieme al gruppo Bnkr44. Avevano cantato una versione rivisitata di “Ma quale idea”, intitolata “MA CHE IDEA”. Peraltro la stessa canzone era stata reinterpretata anche dai Flaminio Maphia nel 2005.