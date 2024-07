Il Canada ha battuto il Venezuela ai rigori e si è qualificato per le semifinali della Copa América di calcio

La nazionale maschile di calcio del Canada ha battuto ai rigori il Venezuela nei quarti di finale della Copa América e si è così qualificata per la semifinale, dove giocherà contro l’Argentina, che in un altro quarto di finale aveva battuto, sempre ai rigori, l’Ecuador. Durante i tempi regolamentari è andato in vantaggio il Canada al 13° con l’ala Jacob Shaffelburg, poi ha pareggiato al 64° l’attaccante venezuelano Salomón Rondón. Ai rigori è finita 4-3. Stasera si giocheranno gli altri due quarti di finale, Colombia-Panama e Brasile-Uruguay.