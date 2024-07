Gli europarlamentari del partito spagnolo di estrema destra Vox aderiranno al nuovo gruppo di destra sovranista Patrioti per l’Europa

Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha detto che i suoi sei parlamentari europei entreranno in Patrioti per l’Europa, un nuovo gruppo europeo di destra sovranista annunciato domenica scorsa dal primo ministro ungherese Viktor Orbán, dall’ex primo ministro ceco Andrej Babis e dall’ex ministro dell’Interno austriaco Herbert Kickl. Nella precedente legislatura Vox era membro del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (ECR), di cui fa parte anche Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. In passato Meloni si era mostrata molto in sintonia con Vox, e aveva partecipato a diverse convention del partito (per esempio nel 2021, quando durante il suo intervento disse con tono molto convinto: «Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana»). Vox ha comunque detto che Meloni «rimarrà sempre un’amica e un’alleata».

Negli ultimi giorni anche Chega, un partito di estrema destra portoghese, ha annunciato l’intenzione di entrare in Patrioti per l’Europa. Non è ancora certo però che il nuovo gruppo verrà effettivamente formato: le regole del Parlamento Europeo stabiliscono che un gruppo debba essere composto da almeno 23 membri in rappresentanza di almeno sette Stati membri. Servono quindi ancora i rappresentanti di due paesi: il leader della Lega Matteo Salvini, che in Europa al momento fa parte del gruppo Identità e Democrazia (ID), ha manifestato un certo interesse per il nuovo gruppo, così come il Rassemblement National francese (anche esso attualmente in ID), che però probabilmente aspetterà di conoscere i risultati del secondo turno delle elezioni legislative in Francia prima di annunciare eventuali cambi di gruppo.

