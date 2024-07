Il calendario della Serie A 2024/2025

È stato sorteggiato il calendario della prossima Serie A maschile di calcio, che comincerà il 18 agosto 2024 e finirà il 25 maggio 2025. Le nuove squadre inserite nel campionato perché promosse dalla Serie B sono Parma, Como e Venezia, che prenderanno il posto delle retrocesse Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Sono previste quattro soste del campionato per gli impegni delle nazionali: tre nel 2024 (i weekend dell’8 settembre, del 13 ottobre e del 17 novembre) e una nel 2025 (il weekend del 23 marzo). Ci sarà un solo turno settimanale, il 30 ottobre.

Anche in questa stagione, come nelle tre precedenti, ci sarà il calendario asimmetrico tra andata e ritorno (prima invece dopo le prime 19 giornate il calendario si ripeteva uguale, invertendo solo la squadra che giocava in casa e quella in trasferta). È costruito seguendo diversi criteri per non sovrapporre derby, per non avere partite “di cartello”, cioè tra le squadre più forti, nelle prime e ultime giornate, e per garantire il più possibile l’alternanza tra partite giocate in casa e in trasferta.

Nella prima giornata l’Inter campione in carica giocherà fuori casa contro il Genoa, mentre tra le neopromosse il Como giocherà fuori casa contro la Juventus. I derby di Milano tra Inter e Milan saranno alla quinta e alla 23esima, mentre quelli di Roma tra Roma e Lazio saranno alla 19esima e alla 32esima. I derby di Torino tra Juventus e Torino saranno alla 12esima e alla 20esima giornata di campionato.