Un furgone portavalori è stato rapinato in Puglia: la strada fra Brindisi e Lecce è stata chiusa

Giovedì mattina un furgone portavalori è stato rapinato vicino a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, in Puglia. I rapinatori, che secondo i primi riscontri sarebbero stati una decina, hanno dato fuoco ad alcune automobili per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, e hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco: le cinque guardie giurate sul furgone rapinato e su quello che lo scortava sono rimaste illese. La strada statale 613 fra Brindisi e Lecce è stata chiusa e i rapinatori sono in fuga: si pensa che abbiano sottratto circa tre milioni di euro.