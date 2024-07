È in corso una protesta nel carcere di Sollicciano, a Firenze, dopo il suicidio di un detenuto di vent’anni

Nel tardo pomeriggio di giovedì è cominciata una protesta di circa quaranta detenuti nel carcere di Sollicciano, a Firenze. Al momento ci sono poche informazioni. I detenuti hanno dato fuoco ad alcuni oggetti che si trovavano all’interno delle celle (dei lenzuoli secondo il quotidiano locale Il Tirreno, dei materassi secondo l’Ansa), e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Fuori da alcune celle è stato esposto uno striscione con le parole: «Suicidio/Carcere/Aiuto/Help». Poche ore prima, giovedì pomeriggio, un detenuto di vent’anni di nazionalità tunisina si era suicidato nella sua cella. Avrebbe dovuto finire di scontare la pena a novembre del 2025.

Il carcere di Sollicciano è noto per le sue pessime condizioni igieniche e sanitarie e il grave sovraffollamento: al 30 giugno erano presenti 565 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 497 posti. In queste settimane la situazione è peggiorata ulteriormente a causa del caldo: il quotidiano fiorentino La Nazione ha scritto che in alcune parti della struttura manca l’acqua corrente a causa della pessima condizione delle tubature, ci sono cimici sulle pareti e mancano sedie e tavoli per consumare i pasti.

Dall’inizio dell’anno almeno 50 persone si sono suicidate in carcere, secondo i dati di Ristretti Orizzonti.