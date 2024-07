In Norvegia è stato condannato a 30 anni di carcere il responsabile di un attentato compiuto nel 2022 in cui furono uccise due persone

Giovedì un tribunale norvegese ha condannato a 30 anni di carcere per terrorismo Zaniar Matapour, un cittadino norvegese nato in Iran che durante un attentato compiuto nella capitale Oslo nel giugno del 2022 uccise due persone e ne ferì 21, di cui dieci in maniera grave. Quella stabilita per Matapour è la pena massima prevista dalle leggi norvegesi.

L’attacco iniziò fuori dal London Pub, un locale gay piuttosto conosciuto, e proseguì nelle strade vicine, nei pressi del jazz club Herr Nilsen e di un negozio di street food. Secondo il tribunale Matapour aveva giurato fedeltà al gruppo Stato Islamico ed era radicalizzato da anni. Prima dell’attacco era conosciuto alle autorità come persona «a rischio di radicalizzazione» nell’ambito dell’estremismo islamico, ma non era considerato pericoloso: fu arrestato subito dopo l’attacco e poi incriminato con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e attentato con finalità terroristiche.

– Leggi anche: La sparatoria del 25 giugno 2022 a Oslo