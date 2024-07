È morta a 69 anni Maria Rita Viaggi, annunciatrice della Rai molto familiare al pubblico televisivo tra gli anni Ottanta e Novanta

Mercoledì è morta a 69 anni Maria Rita Viaggi, una storica annunciatrice e presentatrice Rai diventata famosa negli anni Ottanta come “signorina buonasera”, il nome con cui venivano soprannominate le annunciatrici, sempre esclusivamente donne, che quotidianamente presentavano il palinsesto della tv pubblica ai telespettatori e alle telespettatrici.

Non è nota la causa precisa della morte. Quando si è sentita male Viaggi si trovava nella sua casa di Grosseto. Con lei c’era il marito, l’ex segretario generale della provincia di Grosseto Vincenzo Gherghi: ha chiamato il 118, ma il personale addetto ai soccorsi non è riuscito a rianimarla.

Viaggi era originaria di Grosseto ma si trasferì a Roma per lavorare come annunciatrice televisiva per l’emittente locale romana GBR. Entrò poi in Rai nel 1982 e vi rimase fino al settembre 2003, conducendo per anni anche il meteo del Tg1 e diventando molto familiare al pubblico televisivo. Come le altre “signorine buonasera”, si occupava di annunciare quali sarebbero stati i programmi trasmessi nel corso della giornata o della serata, di segnalare eventuali cambi di programmazione o di intervenire in caso di interruzione delle trasmissioni per un’edizione straordinaria del telegiornale.