Il calendario dei quarti di finale degli Europei di calcio

Martedì 2 luglio sono finiti i quarti di finale degli Europei maschili di calcio; ora ci saranno due giorni di pausa e poi venerdì cominceranno i quarti di finale. La prima partita in programma è una delle più attese: la Spagna e la Germania padrona di casa hanno entrambe ambizioni di vittoria finale e si sono dimostrate fin qui le squadre più in forma e organizzate. I quarti si giocheranno in due giorni, fra venerdì e sabato, le semifinali sono in programma martedì 9 e mercoledì 10 luglio. L’Italia è stata eliminata negli ottavi di finale dalla Svizzera, che ora giocherà contro l’Inghilterra.

Venerdì 5 luglio ore 18

Spagna-Germania [Stoccarda]

ore 21

Portogallo-Francia [Amburgo]

Sabato 6 luglio ore 18

Inghilterra-Svizzera [Düsseldorf]

ore 21

Olanda-Turchia [Berlino]

Le vincenti dei due quarti che si giocheranno venerdì si affronteranno in semifinale, così come quelle delle gare di sabato: a parte l’Italia, che era campione in carica ma è già stata eliminata, le maggiori candidate alla vittoria finale sono ancora in corsa, mentre la Svizzera e la Turchia allenata da Vincenzo Montella sono fin qui le maggiori sorprese del torneo.

