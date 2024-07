Le partite di martedì agli Europei di calcio

Martedì 2 luglio si giocano gli ultimi due ottavi di finale agli Europei maschili di calcio, quelli della parte di tabellone forse più sorprendente. Alle 18 c’è Romania-Olanda, mentre alle 21 ci sarà Austria-Turchia. Le vincenti delle due partite giocheranno sabato sera l’una contro l’altra nei quarti di finale.

ore 18

Romania-Olanda [Monaco di Baviera – diretta tv su Sky e Now]

ore 21

Austria-Turchia [Lipsia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

La Romania ha vinto inaspettatamente il gruppo E, quello in cui tutte le squadre hanno ottenuto 4 punti, grazie alla miglior differenza reti, davanti a Belgio, Slovacchia e Ucraina. L’Olanda invece è arrivata terza nel gruppo D dietro a Austria e Francia, ma viene considerata leggermente favorita nella partita.

L’Austria è appunto la squadra che ha vinto il gruppo con Francia, Olanda e Polonia ed è stata la sorpresa del torneo fin qui; la Turchia invece è una squadra da cui ci si può aspettare qualche sorpresa, con diversi giocatori di talento in attacco ma anche con qualche problema difensivo. In più ogni partita di questo Europeo è come se la giocasse in casa, perché in Germania c’è una comunità turca di quasi tre milioni di persone.

