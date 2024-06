Ci sono state proteste e scontri fuori dal congresso del partito di estrema destra AfD in Germania

Sabato si è tenuto a Essen, nell’ovest della Germania, il congresso federale di Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco che alle ultime elezioni europee è attivato secondo, con circa il 16 per cento dei voti. Fuori dall’edificio in cui si è tenuta la conferenza alcune decine di migliaia di persone si sono radunate per protestare contro le politiche estremiste e razziste del partito: ci sono stati cortei pacifici e anche qualche sporadico scontro con la polizia.

Durante la conferenza i delegati di AfD hanno rinnovato il mandato di Tino Chrupalla e Alice Weidel, i due attuali leader del partito, per altri due anni.