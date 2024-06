Un uomo ha ferito con una balestra un poliziotto di guardia all’ambasciata israeliana in Serbia, che gli ha sparato e l’ha ucciso

Sabato un uomo è stato ucciso dopo aver colpito un poliziotto che era di guardia davanti all’ambasciata israeliana di Belgrado, la capitale della Serbia. Il poliziotto è stato ferito al collo, e ha risposto sparando all’uomo e uccidendolo.

Il ministro dell’Interno serbo Ivica Dačić ha detto che l’agente ha reagito per «legittima difesa» e che quello contro l’ambasciata israeliana è stato un «attacco terroristico». Non ci sono ancora notizie sull’identità dell’aggressore. Dačić ha riferito che il poliziotto è stato ricoverato d’urgenza – ma comunque cosciente – in un ospedale di Belgrado, dove stanno tentando di estrargli il dardo dal collo.