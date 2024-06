Tre uomini sono stati arrestati per l’omicidio di un ragazzo compiuto ad aprile nella periferia sud-est di Milano

Tre uomini sono stati arrestati in relazione a un omicidio compiuto ad aprile nella periferia sud-est di Milano, in via Varsavia, vicino al mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Sono state disposte misure cautelari anche per una quarta persona, che però è ancora ricercata e si troverebbe all’estero al momento.

La persona uccisa era Jhonny Sulejmanovic, un diciottenne di origini bosniache. Secondo le indagini, nella notte fra il 25 e il 26 aprile i tre uomini arrestati, Roberto Ahmetovic, di 33 anni, il cognato Jagovar, di 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, di 35 anni, avrebbero preso a bastonate il furgone in cui Jhonny Sulejmanovic dormiva con la moglie, e gli avrebbero poi sparato tre colpi di arma da fuoco. Il movente sarebbe stato un litigio avvenuto poche ore prima, in cui Jhonny Sulejmanovic avrebbe picchiato Roberto Ahmetovic.

La sparatoria era avvenuta intorno alle 3:15, e il ragazzo era stato portato in ospedale poco dopo: alle 4:25 era stato dichiarato morto.