Il lottatore italiano Frank Chamizo alla fine farà le Olimpiadi, dopo essere stato ripescato

Il lottatore italiano di origini cubane Frank Chamizo, due volte vincitore ai Mondiali di lotta libera e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, è stato ammesso alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo che il Comitato olimpico internazionale ha escluso un lottatore russo e uno bielorusso. Chamizo aveva mancato la qualificazione in un incontro molto discusso combattuto a inizio aprile a Baku, in Azerbaijan, contro l’azero Turan Bayramov, nel quale era stato evidentemente sfavorito dagli arbitri (che poi erano stati sospesi). In quell’occasione aveva raccontato anche di aver subito un tentativo di corruzione per lasciar vincere l’atleta di casa.

Chamizo poi il mese successivo aveva perso contro l’albanese Chermen Valiev ai quarti di finale dell’ultimo torneo preolimpico, a Istanbul, e non si era quindi qualificato per Parigi 2024. Adesso però è stato di fatto ripescato, dopo che il Comitato olimpico ha deciso di escludere il russo Zaurbek Sidakov e il bielorusso Magomedkhabib Kadzimahamedau, che avrebbero dovuto partecipare come atleti indipendenti, senza bandiera e senza inno, ma sono stati estromessi dopo un’indagine che ha trovato nel loro passato delle prese di posizione in favore del presidente russo Vladimir Putin. Chamizo è stato ripescato in quanto miglior atleta in classifica tra quelli esclusi.

– Leggi anche: Cosa vuol dire essere un atleta della Squadra Olimpica Rifugiati