Il lottatore italiano Frank Chamizo non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi

Il lottatore italiano Frank Chamizo non parteciperà alla 33esima edizione delle Olimpiadi, che inizieranno il 26 luglio a Parigi. Sabato, nell’incontro valido per i quarti di finale del torneo preolimpico mondiale di lotta in corso a Istanbul, Chamizo è stato infatti eliminato dall’atleta russo naturalizzato albanese Chermen Valiev.

Commentando la sua eliminazione con un post su Instagram, Chamizo ha scritto che «era difficile qualificarsi due volte».

Si riferiva ironicamente a un incontro che aveva combattuto e vinto il 7 aprile a Baku, in Azerbaijan, contro il lottatore azero Turan Bayramov. Di recente Chamizo ha raccontato di aver subìto un tentativo di corruzione prima di quell’incontro: ha detto che qualcuno gli aveva offerto 300mila per perdere, ma che lui aveva rifiutato.

L’incontro con Bayramov era valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chamizo era riuscito a battere il suo avversario e i cinque giudici dell’incontro avevano assegnato a lui la vittoria. Poi però il presidente di tappeto, che coordina il lavoro dell’arbitro e dei giudici, aveva chiesto una revisione delle immagini e aveva ribaltato il verdetto dei cinque giudici.

Dopo l’incontro di Baku Chamizo aveva fatto ricorso contro la decisione del presidente di tappeto alla United World Wrestling, la federazione internazionale degli sport di lotta. Il suo ricorso non era però stato accolto. L’ultima possibilità che aveva a disposizione per partecipare alle Olimpiadi era quindi vincere il torneo preolimpico di Istanbul, l’ultimo valido per le qualificazioni.