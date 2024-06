Volkswagen investirà 5 miliardi di dollari nella società statunitense di auto elettriche Rivian

La società automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari (circa 4,6 miliardi di euro) in Rivian, società statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche (principalmente SUV e pick-up). Le due società hanno fatto un accordo che prevede la creazione di una joint venture che permetterà a Volkswagen di avere fin da subito accesso ai software utilizzati da Rivian sulle proprie auto elettriche.

Per Volkswagen è un accordo molto importante per poter rafforzare la propria presenza sul mercato delle auto elettriche e fare maggiore concorrenza alla statunitense Tesla e alle società emergenti cinesi. Allo stesso tempo per Rivian, che è stata fondata nel 2009, è un investimento fondamentale per risollevarsi dai grossi guai finanziari avuti negli ultimi anni (soprattutto a causa della concorrenza delle società cinesi, che ha causato parecchi problemi anche ad aziende più importanti, come Tesla).

