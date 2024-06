È morto uno degli operai feriti nell’esplosione di venerdì in una fabbrica di Bolzano

Domenica è morto all’ospedale di Verona uno dei sei operai feriti nell’esplosione avvenuta venerdì notte in uno stabilimento industriale di Bolzano, in Alto Adige. L’operaio era di origine straniera, ma la sua identità non è stata comunicata al momento: era rimasto gravemente ustionato e trasferito d’urgenza in ospedale. Altri cinque operai feriti in modo grave sono ancora ricoverati in vari ospedali.

L’incidente era avvenuto poco dopo la mezzanotte in uno stabilimento in cui lavorano circa 130 persone: appartiene ad Aluminium, un’azienda specializzata nella produzione di alluminio, e si trova in una zona industriale nella parte sud di Bolzano. L’esplosione è avvenuta durante la fase di colatura e raffreddamento di alluminio fuso in uno stampo, ma non se ne conoscono ancora le cause: la procura ha avviato un’indagine. L’esplosione aveva anche causato un incendio, che era stato rapidamente spento dai vigili del fuoco.