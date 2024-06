Otto lavoratori sono stati feriti da un’esplosione in una fabbrica di Bolzano: cinque in modo grave

Poco dopo la mezzanotte di venerdì c’è stata un’esplosione in uno stabilimento industriale di Bolzano, in Alto Adige: otto lavoratori sono rimasti ustionati, di cui cinque in modo grave. La procura ha avviato un’indagine sulle cause dell’incidente, che non sono ancora state accertate. L’esplosione aveva anche causato un incendio, che è stato rapidamente spento dall’intervento dei Vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto in uno stabilimento dell’Aluminium, un’azienda specializzata nella produzione di alluminio, in una zona industriale nella parte sud della città.

I feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero in vari ospedali specializzati per il trattamento delle ustioni: un operaio a Verona, uno a Milano, due a Padova, e uno a Murnau, nel sud della Germania. I tre con ferite più lievi sono stati ricoverati direttamente a Bolzano.

– Leggi anche: Cosa si sa della morte di Satnam Singh, il lavoratore indiano che aveva perso un braccio sul lavoro a Latina