Le partite di venerdì agli Europei

Venerdì 21 giugno si giocano tre partite degli Europei maschili di calcio: alle 15 Slovacchia-Ucraina, che fanno parte del gruppo E, mentre alle 18 e alle 21 si giocheranno le due partite del gruppo D: Polonia-Austria e Paesi Bassi-Francia.

ore 15

Slovacchia-Ucraina [Düsseldorf – diretta tv su Sky e Now]

ore 18

Polonia-Austria [Berlino – diretta tv su Sky e Now]

ore 21

Paesi Bassi-Francia [Lipsia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

Paesi Bassi-Francia è la partita più attesa della giornata. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio e, con una vittoria, si qualificherebbero agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. C’è attesa per capire se Kylian Mbappé, il calciatore più rappresentativo della Francia, sarà in campo, dopo che nella partita contro l’Austria si è rotto il naso. Ieri si è allenato con una maschera protettiva e sembra quindi pronto per giocare.

Alle 15 si affronteranno la Slovacchia e l’Ucraina. La Slovacchia, allenata dall’ex allenatore del Napoli Francesco Calzona, nella prima partita ha vinto a sorpresa contro il Belgio, mentre l’Ucraina, per la quale questi non sono Europei come gli altri, ha perso malamente contro la Romania. Polonia e Austria sono entrambe alla ricerca dei primi punti in questi Europei e giocheranno contro all’Olympiastadion di Berlino, lo stesso in cui il 14 luglio si giocherà la finale.

Gruppo A

Germania 6

Svizzera 4

Scozia 1

Ungheria 0

Gruppo B

Spagna 6

Italia 3

Albania 1

Croazia 1

Gruppo C

Inghilterra 4

Slovenia 2

Danimarca 2

Serbia 1

Gruppo D

Paesi Bassi 3

Francia 3

Austria 0

Polonia 0

Gruppo E

Romania 3

Slovacchia 3

Belgio 0

Ucraina 0

Gruppo F

Portogallo 3

Turchia 3

Repubblica Ceca 0

Georgia 0