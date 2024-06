Le partite di giovedì agli Europei

Giovedì 20 giugno si giocano tre partite degli Europei maschili di calcio. Tornerà in campo l’Italia, alle 21 contro la Spagna: dopo il pareggio di ieri tra Croazia e Albania, con una vittoria stasera la Nazionale allenata da Luciano Spalletti sarebbe matematicamente qualificata agli ottavi di finale come prima in classifica. Alle 15 ci sarà Slovenia-Serbia e alle 18 Danimarca-Inghilterra.

ore 15

Slovenia-Serbia [Monaco di Baviera – diretta tv su Sky e Now]

ore 18

Danimarca-Inghilterra [Francoforte – diretta tv su Rai 2, Sky e Now]

ore 21

Spagna-Italia [Gelsenkirchen – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

Secondo i principali media sportivi, Spalletti potrebbe confermare la stessa formazione che all’esordio ha vinto 2-1 contro l’Albania, quindi quella con Riccardo Calafiori in difesa e Frattesi, Pellegrini e Chiesa schierati come trequartisti dietro al centravanti Gianluca Scamacca. Rispetto al passato, la Spagna è una squadra che punta ad attaccare più velocemente e in verticale, rinunciando a volte ai lunghi momenti di possesso palla che ne hanno contraddistinto il gioco negli ultimi quindici, venti anni.

L’Inghilterra è considerata, assieme alla Francia e forse alla Germania, la squadra favorita per la vittoria finale. All’esordio ha vinto 1-0 contro la Serbia ma la partita non è stata proprio convincente. Più di qualche osservatore ritiene che, con l’eccezionale quantità di talento che ha a disposizione, l’allenatore Gareth Southgate dovrebbe riuscire a far giocare meglio la sua squadra. Oggi alle 18 giocherà contro la Danimarca, che nella prima partita ha pareggiato 1-1 con la Slovenia.

Gruppo A

Germania 6

Svizzera 4

Scozia 1

Ungheria 0

Gruppo B

Spagna 3*

Italia 3*

Albania 1

Croazia 1

Gruppo C

Inghilterra 3

Danimarca 1

Slovenia 1

Serbia 0

Gruppo D

Paesi Bassi 3

Francia 3

Austria 0

Polonia 0

Gruppo E

Romania 3

Slovacchia 3

Belgio 0

Ucraina 0

Gruppo F

Portogallo 3

Turchia 3

Repubblica Ceca 0

Georgia 0

*una partita in meno