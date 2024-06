L’Italia ha perso contro la Spagna nella seconda partita degli Europei di calcio

La Spagna ha battuto 1-0 l’Italia nella sua seconda partita degli Europei maschili di calcio, portandosi a 6 punti nel girone B e ottenendo matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale.

La nazionale spagnola ha dominato il gioco sin da subito, facendo moltissimo possesso palla (il 58 per cento) e creando diverse occasioni da gol, nate soprattutto dalle incursioni sulle fasce dell’attaccante Nico Williams. È però riuscita a passare in vantaggio soltanto al 55esimo minuto grazie a un’autorete del difensore italiano Riccardo Calafiori, che ha mandato nella propria porta un cross di Williams.

L’Italia invece non è mai riuscita a rendersi pericolosa: in tutta la partita ha tirato in porta soltanto 4 volte, e ha subito il gioco aggressivo degli avversari senza trovare il modo di reagire, evidenziando anche dei problemi nel collegamento fra i reparti e nell’impostazione del gioco dalla difesa.

Nonostante la sconfitta, l’Italia ha ancora buone possibilità di qualificarsi: per farlo dovrà ottenere almeno un pareggio nella partita di lunedì 24 contro la Croazia, che si giocherà alle 21. A quel punto otterrebbe matematicamente il secondo posto del girone: l’Albania, l’altra nazionale del girone B, ha infatti un solo punto, e anche se dovesse riuscire a battere la Spagna andrebbe al terzo posto per via dello scontro diretto perso sabato scorso proprio contro l’Italia.