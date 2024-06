Il giocatore di basket Nicolò Melli lascia l’Olimpia Milano, di cui era capitano

L’Olimpia Milano ha comunicato che Nicolò Melli lascerà la squadra. Melli ha 33 anni e fino a oggi era il capitano dell’Olimpia, la squadra che ha vinto gli ultimi tre campionati italiani maschili di pallacanestro. È la seconda volta che Melli e Milano si separano, visto che giocò con l’Olimpia anche tra il 2010 e il 2015 (vincendo un altro Scudetto, il primo della sua carriera, nel 2014). Negli anni successivi giocò a Pesaro e poi in Germania con il Bamberg, in Turchia con il Fenerbahçe e infine nella NBA, il campionato statunitense, con i New Orleans Pelicans e i Dallas Mavericks.

Nel 2021 era tornato a Milano ed era stato nominato subito capitano dell’Olimpia. Di ruolo ala grande, ma anche centro in alcune occasioni, Melli è stato uno degli elementi cruciali del recente ciclo di vittorie di Milano. Ancora non si sa dove andrà a giocare l’anno prossimo Melli, che intanto quest’estate giocherà le Olimpiadi di basket con la Nazionale italiana, della quale è capitano.