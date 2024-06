L’Olimpia Milano ha vinto lo Scudetto del basket, per il terzo anno di fila

Giovedì sera l’Olimpia Milano ha vinto il campionato di basket italiano per il terzo anno di fila: è il 31esimo Scudetto nella sua storia. Ha battuto in finale in gara 4 la Virtus Bologna, per 3 a 1 (cioè vincendo in 3 delle prime 4 partite che compongono la finale), dopo aver perso solo in gara 2: nella partita di giovedì ha sconfitto la Virtus per 85 a 73. Il miglior giocatore delle finali è stato nominato Nikola Mirotic, ala grande montenegrina naturalizzata spagnola, che gioca a Milano da quest’anno dopo aver giocato per molti anni in Spagna. Per l’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, è il settimo Scudetto in carriera: ne ha vinti tre con la Virtus Bologna, tre con l’Olimpia Milano, e uno con la Pallacanestro Treviso.