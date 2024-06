Giovedì è morto l’attore canadese Donald Sutherland, noto tra le altre cose per i suoi ruoli in MASH, Quella sporca dozzina e A Venezia… un dicembre rosso shocking e per aver interpretato il presidente Snow nei film di Hunger Games. La notizia è stata confermata a Variety dalla sua agenzia, la CAA, e poi dal figlio Kiefer, che lo ha ricordato con un post condiviso su X. Aveva 88 anni ed era malato da tempo.

Nato il 17 luglio del 1935 a Saint John, nel Canada orientale, Sutherland studiò a Toronto e a poco più di vent’anni si trasferì in Inghilterra per studiare recitazione alla London academy of music & dramatic art. Ottenne i suoi primi ruoli da attore già negli anni Sessanta, mostrando fin da subito una straordinaria capacità di passare da ruoli comici a quelli di antieroi e personaggi più seri, persino malvagi, come quello nella saga di Hunger Games.

Tra le altre cose Sutherland fu il professore libertino nella celebre commedia del 1978 Animal House e il padre nel dramma diretto da Robert Redford Gente comune (1980), ma l’ispettore che dava il titolo a Una squillo per l’ispettore Klute (1971), con Jane Fonda, il signor Bennet in Orgoglio e Pregiudizio (2005) e, tra il 2005 e il 2007, il capostipite della ricca e losca famiglia di Dirty Sexy Money.

Fu anche l’architetto statunitense che si stabilisce in Italia dopo la morte della figlia nell’horror A Venezia… un dicembre rosso shocking (1973), Giacomo Casanova nel celebre film di Federico Fellini e lo psicopatico fascista in 1900 di Bernardo Bertolucci (1976). A proposito di registi italiani, Sutherland lavorò anche con Paolo Virzì, interpretando assieme all’attrice premio Oscar Helen Mirren Ella & John – The Leisure Seeker (2017): un adattamento del romanzo del 2009 In viaggio contromano di Michael Zadoorian.

Nel 1995 Sutherland vinse un Emmy per il suo ruolo in Cittadino X e nel 2002 ne vinse un altro per Path to War – L’altro Vietnam, per cui ottenne anche un Golden Globe. Come il figlio Kiefer fu un attore molto prolifico, ed è anche uno dei più famosi a non aver mai ricevuto una nomination all’Oscar. I suoi ultimi ruoli sono stati quelli nel film del 2023 Miranda’s Victim e nella miniserie Lawmen – La storia di Bass Reeves.

