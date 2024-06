Le foto della visita di Vladimir Putin in Corea del Nord

Mercoledì 19 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato una visita ufficiale in Corea del Nord. È la sua prima visita nel paese dal 2000, oltre che la prima volta che un leader straniero visita la Corea del Nord dopo la pandemia da coronavirus.

A settembre il dittatore nordcoreano Kim Jong Un era andato in Russia, e quella visita aveva segnato l’inizio di una relazione più stretta fra Russia e Corea del Nord: negli ultimi mesi la Corea del Nord ha rifornito di moltissime munizioni alla Russia, che le sta utilizzando nella guerra in Ucraina, in cambio di cibo ed energia. Durante la visita di Putin iniziata mercoledì, i due paesi hanno firmato un accordo che include fra le altre cose l’impegno a difendersi reciprocamente in caso uno dei due venga attaccato da un altro paese.

Kim Jong Un ha accolto Putin con celebrazioni piuttosto grandiose ma anche estremamente goffe, viste da qui: la Corea del Nord è governata da una delle dittature più chiuse al mondo, in cui i nordcoreani sono obbligati a mostrare grande entusiasmo in qualsiasi manifestazione pubblica. Lo si è visto anche in occasione della visita di Putin, con centinaia di adulti e bambini che lo hanno applaudito durante parate, cortei e concerti.