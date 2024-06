Un noto oppositore kazako è stato gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco a Kiev, in Ucraina

Aydos Sadykov, noto oppositore politico kazako, è stato gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco a Kiev, in Ucraina. Sadykov, che ha 56 anni, è un giornalista famoso soprattutto per aver fondato il canale YouTube Base, che da anni si occupa di denunciare i casi di corruzione tra le autorità del Kazakistan. Era fuggito dal Kazakistan nel 2014, e aveva ricevuto asilo politico in Ucraina.

La moglie ha raccontato sui social media che Sadykov è stato attaccato martedì vicino alla sua casa a Kiev. Le autorità ucraine hanno detto che, in base alle prime informazioni, una persona non ancora identificata si è avvicinata con una pistola all’auto dove si trovavano Sadykov e la moglie, ha sparato all’uomo e poi è fuggita. Sadykov è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Lo scorso anno le autorità kazake avevano emesso un mandato d’arresto nei confronti di Sadykov accusandolo di aver incitato al rovesciamento dell’ordine costituito. Il Kazakistan è un paese governato in modo autoritario da anni: il presidente è Kassym-Jomart Tokayev, che nel 2019 aveva preso il posto del dimissionario Nursultan Nazarbayev, che aveva governato il paese ininterrottamente dal 1990, cioè da un anno prima dell’indipendenza dall’Unione Sovietica. La moglie di Sadykov ha accusato Tokayev di aver ordinato il tentato omicidio del marito.