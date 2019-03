Kassym-Jomart Tokayev ha prestato giuramento come presidente ad interim del Kazakistan

In Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha prestato giuramento come presidente ad interim del paese in seguito alle dimissioni di Nursultan Nazarbayev, che era al potere dal 1990. Tokayev, che ha 65 anni e che al momento delle dimissioni di Nazarbayev era presidente della Camera alta del Parlamento, è dunque diventato il secondo presidente della storia del Kazakistan: in passato era stato primo ministro del paese dal 1999 al 2002 e direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra dal 2011 al 2013.

Tokayev rimarrà alla guida del paese fino alle prossime elezioni presidenziali, in linea con la Costituzione del Kazakistan; le elezioni si terranno nell’aprile del 2020. Durante la cerimonia di giuramento, Tokayev ha lodato il suo predecessore, dicendo di voler operare in continuità con le sue politiche, e ha detto che la capitale del paese, Astana, dovrebbe essere rinominata Nursultan in onore dell’ex presidente. Al posto di Tokayev come presidente della Camera alta del Parlamento è stata nominata Darigha Nazarbaeva, figlia di Nursultan Nazarbayev.