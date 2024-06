Il Movimento 5 Stelle ha detto che per il ballottaggio di Firenze sostiene la candidata di centrosinistra Sara Funaro

Lorenzo Masi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Firenze che si sono tenute lo scorso weekend, ha annunciato ufficialmente che per il ballottaggio del 23 e 24 giugno il suo partito sostiene la candidata di centrosinistra Sara Funaro. «Sosterremo convintamente la candidatura di Sara: non lasceremo la nostra Firenze in mano alla destra» ha detto Masi alla stampa. Alcuni giorni fa anche la candidata per Italia Viva (il partito Matteo Renzi, tra le altre cose ex sindaco di Firenze) Stefania Saccardi aveva dichiarato che avrebbe votato per Funaro.

Lo scorso weekend Masi aveva preso poco più del 3 per cento dei voti e Saccardi più del 7 per cento. Funaro, che è del Partito Democratico e finora è stata assessora della giunta uscente del sindaco Dario Nardella, con deleghe al Welfare, Sanità, Immigrazione e Istruzione, aveva preso più del 43 per cento dei voti. L’altro candidato sindaco a Firenze è Eike Schmidt, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi sostenuto da una coalizione di destra, che aveva preso circa il 33 per cento dei voti. Per il ballottaggio Funaro è quindi considerata ampiamente favorita.

– Leggi anche: Eike Schmidt sta facendo di tutto per non sembrare di destra