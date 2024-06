Il tribunale di Genova ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti

Venerdì il tribunale di Genova ha respinto la richiesta degli avvocati del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di revocare gli arresti domiciliari: Toti si trova ai domiciliari dal 7 maggio, ed è indagato per corruzione e voto di scambio. Secondo quanto detto dalla giudice per le indagini preliminari (gip) Paola Faggioni, la richiesta è stata respinta perché ci sarebbe il rischio di reiterazione del reato, ossia la possibilità che Toti possa commettere di nuovo le stesse azioni per cui è indagato, soprattutto «in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali), per le quali aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi».

