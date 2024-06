La Nazionale maschile di pallavolo si è qualificata alle Olimpiadi

La Nazionale italiana maschile di pallavolo, campione del mondo in carica, si è qualificata alle prossime Olimpiadi, in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto del 2024. La qualifica non è ancora ufficiale, ma è data per certa: domenica infatti la Nazionale ha vinto per 3-0 la partita contro i Paesi Bassi durante la seconda settimana della Volleyball Nations League, una delle maggiori competizioni internazionali di pallavolo, e con questa vittoria si è posizionata seconda nel ranking internazionale, dietro alla Polonia, e con 118,66 punti di vantaggio su Cuba, la prima squadra che al momento risulta esclusa.

Per questo Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione italiana pallavolo, ha commentato la vittoria annunciando, di fatto, la qualifica della Nazionale ai Giochi di Parigi 2024. Per la chiusura della Volleyball Nations League e le ultime qualificazioni alle Olimpiadi mancano ancora quattro partite, che l’Italia giocherà contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia.