In Ungheria c’è stata una grande manifestazione a sostegno del principale oppositore di Viktor Orbán, un giorno prima delle europee

Sabato a Budapest, la capitale dell’Ungheria, c’è stata una manifestazione a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone a sostegno di Péter Magyar, che da qualche mese è a capo di un movimento diventato la più grossa forza di opposizione al governo semi-autoritario e di estrema destra del primo ministro ungherese Viktor Orbán. L’evento si è tenuto avvenuto a poche ore dall’inizio delle elezioni in europee in Ungheria, dove i seggi hanno aperto alle 6 di domenica 9 giugno. Dal palco dell’evento, Magyar ha detto: «Qualunque sia l’esito del voto di domani, abbiamo già sconfitto l’apatia».

Gli ultimi sondaggi danno il suo partito TISZA (Tisztelet és Szabadság, Rispetto e Libertà) al 25 per cento, un ottimo risultato per un partito nato da poco, ma comunque di gran lunga inferiore rispetto al 47 per cento previsto per il partito di Orbán, Fidesz. Per ora Magyar è la persona più nota del suo partito, ma TISZA ha presentato 12 candidati alle elezioni europee e quattro candidati alle elezioni amministrative di Budapest, che si tengono contemporaneamente alle europee.

Péter Magyar ha 43 anni, è un avvocato e dice di ispirarsi al presidente francese Emmanuel Macron. È un ex alleato di Orbán ed ex membro del suo partito, Fidesz, da cui è uscito pochi mesi fa, ottenendo buoni e immediati consensi. La sua candidatura, assieme ad alcuni grossi scandali che hanno colpito il governo negli ultimi mesi, ha messo in difficoltà Orbán: Magyar ha attivamente contribuito a rendere pubblici alcuni di questi scandali e ha sfruttato la popolarità che ne è derivata, rendendo il suo partito il principale movimento di opposizione al governo ungherese, nonostante i partiti storicamente all’opposizione nel paese lo guardino ancora con diffidenza per via della sua storia politica.

