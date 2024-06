Le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso la finale del torneo di doppio del Roland Garros

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso con il punteggio di 7-6, 6-3 la finale del torneo di doppio al Roland Garros di Parigi, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti del tennis. Ha vinto la coppia composta dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova.

Errani e Paolini erano arrivate in finale venerdì battendo in tre set la romena Elena Ruse e l’ucraina Marta Kostyuk, con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1. Paolini ed Errani hanno iniziato a giocare in coppia stabilmente da circa un anno, e questa finale è il miglior risultato che hanno ottenuto fin qui insieme alla vittoria degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia, a maggio.