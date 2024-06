Le tenniste italiane Jasmine Paolini e Sara Errani sono in finale nel torneo di doppio del Roland Garros

Le tenniste italiane Jasmine Paolini e Sara Errani si sono qualificate per la finale del torneo di doppio del Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis. Hanno battuto in semifinale la coppia formata dalla romena Elena Ruse e dall’ucraina Marta Kostyuk, con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1. Paolini ed Errani hanno iniziato a giocare in coppia stabilmente da circa un anno, e questa finale è il miglior risultato che hanno ottenuto fin qui insieme alla vittoria degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia.

Per Paolini, che ha 28 anni, è la prima finale in carriera nel torneo di doppio di uno Slam. Errani invece ha 37 anni e ha avuto una lunga carriera di successi da doppista negli anni Dieci: in coppia con Roberta Vinci vinse almeno una volta tutti i tornei del Grande Slam (due volte solo gli Australian Open), compreso il Roland Garros nel 2012.