Il lancio di Starship in diretta

Alle 14:50 di oggi (ora italiana) la società spaziale privata statunitense SpaceX ha effettuato un nuovo lancio sperimentale di Starship, la sua enorme astronave che un giorno nei piani della NASA sarà utilizzata per tornare a esplorare la Luna con esseri umani. Il lancio è avvenuto dalla base di Boca Chica, in Texas, senza equipaggio ed è considerato un nuovo importante test dopo i miglioramenti ottenuti con i tre test svolti in precedenza.

La diretta del lancio

SpaceX lavora a Starship da una decina di anni con l’obiettivo di sviluppare un sistema di lancio e un’astronave molto più potenti dei razzi che attualmente utilizza per portare satelliti in orbita ed equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale. Oltre al contratto miliardario con la NASA, che vincola l’azienda ai piani lunari, SpaceX ha in programma di utilizzare Starship per trasportare in orbita satelliti e per far raggiungere un giorno agli astronauti Marte, il progetto più ambizioso di Elon Musk, il CEO della società e capo di Tesla e X.

Il lancio è avvenuto come previsto con la grande astronave alta 50 metri che ha superato l’atmosfera, spinta da Super Heavy, il razzo alto 70 metri e dotato di 33 motori alimentati a ossigeno liquido e metano liquido. Il precedente volo sperimentale di Starship era avvenuto il 14 marzo scorso.

Raggiunto l’ambiente spaziale, Super Heavy si è separato da Starship e ha avviato una manovra per tornare verso la Terra. A poche migliaia di metri dalle acque del Golfo del Messico, il razzo ha riacceso i motori per effettuare un ammaraggio controllato in assetto verticale. Non era mai accaduto prima che Super Heavy tornasse integro sulla Terra, uno dei principali progressi rispetto al test sperimentale dello scorso marzo quando si era distrutto nelle fasi di rientro.

Oggi come a marzo, SpaceX non ha intenzione di recuperare né Super Heavy né Starship, ma sperimentare rientri meno traumatici è essenziale per mettere a punto le prossime versioni del sistema, quando sia il razzo sia l’astronave saranno riutilizzabili per più lanci.

Il lancio di oggi ha diverse somiglianze con il test dello scorso marzo, anche se SpaceX ha rivisto alcuni obiettivi, rinunciando per esempio ai test di riaccensione nell’ambiente spaziale di alcuni motori di Starship. L’obiettivo principale è riuscire a governare l’astronave, in modo che si possa orientare nel modo corretto per effettuare il rientro intorno alle 15:40, resistendo alle temperature fino a 1.400 °C che si sviluppano a causa dell’interazione con l’atmosfera. L’astronave è protetta da 18mila piastrelle di ceramica esagonali, ciascuna grande più o meno quanto un piatto, e il test serve per verificare la loro resistenza e soprattutto la capacità di rimanere saldamente attaccate al resto dell’astronave.

Starship rientrerà quindi nell’atmosfera in assetto orizzontale per tuffarsi poi nell’oceano Indiano. Quando si troverà a poca distanza dall’acqua, accenderà i motori per compiere un’ultima manovra e mettersi nuovamente in assetto verticale in modo da rallentare la discesa prima del contatto con l’oceano.

SpaceX non esclude che come per i lanci precedenti anche in quello di oggi si verifichi qualche imprevisto, soprattutto nel corso delle attività non ancora sperimentate. La società ha in più occasioni ricordato che in questa fase i lanci sono semplicemente dei test, cioè un modo per sperimentare un sistema mai utilizzato prima e raccogliere una grande quantità di dati, che saranno utilizzati per i futuri lanci.