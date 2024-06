Suzanne Collins, l’autrice della saga di Hunger Games, ha detto che l’anno prossimo uscirà un nuovo prequel

Giovedì la scrittrice Suzanne Collins ha annunciato che il 18 marzo del 2025 uscirà Sunrise on the Reaping, il quinto libro della saga di libri a sfondo distopico Hunger Games, che ha avuto grande successo anche con i suoi adattamenti cinematografici. Il nuovo romanzo sarà ambientato ventiquattro anni prima della storia raccontata nella trilogia originaria di Hunger Games, e quarant’anni dopo La ballata dell’usignolo e del serpente, altro romanzo della saga, pubblicato nel 2020 e adattato in un film nel 2023.

Non si sa ancora come si chiamerà in italiano Sunrise on the Reaping, ma si sa che racconterà i cinquantesimi Hunger Games: quelli in cui gareggiò Haymitch Abernathy, che nella trilogia originale è il mentore della protagonista, Katniss Everdeen. Collins ha detto che il nuovo romanzo è ispirato alla filosofia di David Hume ed esplora «la facilità con cui molti vengono governati da pochi». Tra i temi toccati ci sarà anche il ruolo della disinformazione per consolidare il potere sulle masse.

La prima saga di Hunger Games fu pubblicata negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2010 e ottenne un successo gigantesco, vendendo decine di milioni di copie in oltre 90 paesi, e trainò per un periodo un grosso interesse del settore editoriale verso le saghe a sfondo distopico per “young adult”, ovvero giovani e adolescenti. Nel 2010 Collins disse di considerare la serie conclusa, salvo annunciare dopo pochi anni che stava lavorando a La ballata dell’usignolo e del serpente.