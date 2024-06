Meta ha ricevuto una multa di 3,5 milioni di euro dall’Antitrust per la gestione della registrazione e la sospensione degli account

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’ente che solitamente viene chiamato Antitrust, ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta, la grande azienda tecnologica che possiede fra le altre cose Instagram, Facebook e WhatsApp. Secondo l’Antitrust alcune pratiche riguardanti la registrazione e la sospensione degli account violavano il Codice del consumo: Meta aveva comunque dismesso queste stesse pratiche nel corso del procedimento che ha portato infine alla multa.

In particolare, nella registrazione di un profilo Instagram, l’utente non veniva informato immediatamente dell’uso dei suoi dati per finalità commerciali. Inoltre in caso di sospensione di un account Facebook o Instagram da parte di Meta, l’utente non veniva informato se la sospensione fosse stata decisa da un controllo automatizzato oppure da un operatore umano. Non venivano inoltre date informazioni su come contestare la sospensione, e il termine stabilito per presentare la contestazione (30 giorni) è stato ritenuto troppo breve. Meta ha criticato la sanzione, sottolineando come già dall’agosto del 2023 abbia reso più trasparenti la gestione dei dati degli utenti e le modalità per fare ricorso contro la sospensione di un account.

