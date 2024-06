La quantità di informazione che produce ogni giorno il Post è in costante crescita, con soddisfazione da parte nostra che la facciamo ma anche, ci sembra, di voi che la fruite. Con Ascolta proviamo a fare qualcosa in più nel modo, oltre che nel contenuto: perché tra le storie che escono ogni giorno sul Post ce ne sono alcune che si prestano particolarmente a essere raccontate a voce, e a essere ascoltate subito ma anche dopo mesi o addirittura anni.

Ascolta propone ogni settimana alle persone registrate al Post una selezione di articoli da ascoltare, tra quelli pubblicati sul Post nei giorni precedenti. Possono essere articoli lunghi (quelli che altrove si chiamano longreads), reportage, articoli spiegati bene, ma anche letture più brevi che raccontano pezzi di mondo interessanti.

Ogni articolo è letto dalla giornalista o dal giornalista che l’ha scritto, e inizia con una breve introduzione in cui si spiega perché si è deciso di scriverlo, quali sono i riferimenti e gli avvenimenti precedenti, come è stata organizzata la trasferta e come sono stati trovati i contatti giusti, da quali idee si è partiti, quali scelte si sono fatte. Insomma, tutto quello che anticipa il lavoro di stesura di un articolo.

Gli audio-articoli di Ascolta escono ogni domenica mattina, alle 8. Per registrarsi al Post basta cliccare nell’app sull’icona delle notifiche (il campanello, barrato proprio perché inattivo) del podcast di Ascolta e procedere dalla finestra che si apre.

Dopo la registrazione potrai accedere alla tua area personale (qui le istruzioni per fare login) da cui potrai controllare le iscrizioni alle newsletter e attivare le notifiche per i podcast.