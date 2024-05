Gli Stati Uniti hanno autorizzato l’Ucraina a usare armi statunitensi per attaccare il territorio russo

Giovedì il presidente statunitense Joe Biden ha autorizzato l’Ucraina a usare le armi fornite dagli Stati Uniti per colpire obiettivi militari all’interno del territorio russo. È la prima volta dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina che gli Stati Uniti autorizzano l’uso delle proprie armi dentro la Russia: finora infatti l’Ucraina poteva utilizzarle solo nei territori ucraini occupati dalla Russia, ma non oltre i loro confini. La nuova decisione del governo statunitense, confermata da funzionari dell’amministrazione Biden a diversi giornali internazionali, ha però una limitazione: l’Ucraina potrà infatti usare armi statunitensi solo per scopi di autodifesa nel territorio russo vicino alla regione ucraina di Kharkiv, dove da inizio maggio la Russia sta compiendo una grossa offensiva militare.

