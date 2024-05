È morto a 71 anni l’ex giocatore di basket Bill Walton

Lunedì è morto Bill Walton, uno dei giocatori più forti nel ruolo di centro nella storia del basket statunitense. Walton aveva 71 anni e aveva da tempo un cancro: la sua famiglia ne ha annunciato la morte con un comunicato.

Walton cominciò la propria carriera sportiva nel basket universitario, vincendo due titoli nazionali con gli UCLA Bruins. Giocò in NBA, il campionato maschile di basket statunitense, dal 1974 al 1987: cominciò con i Portland Trail Blazers e passò poi ai San Diego Clippers (che successivamente si sarebbero trasferiti a Los Angeles) e infine ai Boston Celtics. Nel 1993 ottenne uno dei massimi riconoscimenti della pallacanestro statunitense: l’iscrizione alla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (nota anche solo come “Hall of Fame”), un’istituzione che onora i personaggi che hanno dato un grande contributo al miglioramento e all’affermazione dello sport a livello nazionale.

Nonostante fosse balbuziente, dopo aver lasciato il basket decise di diventare un commentatore sportivo, ottenendo grande successo. Lavorò tra gli altri per CBS, NBC e ABC/ESPN, vincendo un premio Emmy per la Migliore trasmissione televisiva sportiva dal vivo nel 2001.