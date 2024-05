Le foto di giovedì a Cannes

L’amour ouf del regista francese Gilles Lellouche e All We Imagine as Light di Payal Kapadia sono i due film presentati in concorso ieri al festival di Cannes, che si concluderà domani con l’assegnazione della Palma d’oro al miglior film di questa edizione. L’amour ouf di Gilles Lellouche è una commediata basata sul romanzo irlandese del 1997 Jackie loves Johnser OK? di Neville Thompson: ambientato nel nord della Francia negli anni Ottanta racconta di un ragazzo e una ragazza che crescono insieme e si innamorano da adolescenti, per poi perdersi perché lui diventa un criminale e finisce in prigione per 12 anni. All We Imagine as Light parla invece dei problemi delle relazioni di due infermiere di Mumbai.