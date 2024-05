Nel primo trimestre dell’anno le vendite della società tecnologica Nvidia sono più che triplicate rispetto all’anno scorso

Mercoledi la società tecnologica Nvidia, tra le più importanti al mondo, specializzata nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale, ha pubblicato i dati sui suoi risultati economici nel primo trimestre dell’anno: talmente buoni da aver fatto salire il prezzo di borsa delle azioni dell’azienda di quasi l’8 per cento. I risultati mostrano una crescita eccezionale dei ricavi di vendita, aumentati del 18 per cento rispetto al trimestre precedente e del 262 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno: da allora sono dunque più che triplicati.

Al momento Nvidia domina il mercato in maniera pressoché totale e in mancanza di grandi concorrenti riesce a raccogliere buona parte della domanda di processori per i software di intelligenza artificiale (AI), un settore in fortissima crescita: a febbraio è diventata la terza società degli Stati Uniti per valore di borsa.

Il successo di Nvidia è stato assai rapido ed eccezionale, ed è stato attribuito soprattutto alla scelta strategica di ampliare le sue attività: dal settore di nicchia delle schede grafiche usate per migliorare le prestazioni dei videogiochi è passata a un settore parecchio promettente e in crescita, come quello dei chip per l’AI, che hanno portato i suoi bilanci a macinare record su record. Storicamente tuttavia le aziende tecnologiche sono più esposte a grosse oscillazioni e speculazioni sui mercati finanziari rispetto a quelle con un business tradizionale. Per questo molti si chiedono se il successo di Nvidia sia destinato o no a durare: ora che è diventata così importante, dal suo successo dipendono migliaia di dipendenti e aziende collegate, oltre che miliardi di investimenti.

