Venerdì la società tecnologica Nvidia ha raggiunto il valore di borsa di 2.000 miliardi di dollari

Venerdì la società statunitense produttrice di microprocessori Nvidia ha toccato per la prima volta da quando esiste il valore di 2.000 miliardi di dollari: è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione. Alla chiusura della borsa di Wall Street il prezzo delle azioni è leggermente sceso e la capitalizzazione è ritornata sotto la soglia, a 1.970 miliardi: è un valore comunque assai alto, che la rende la terza società quotata negli Stati Uniti con più valore dopo Microsoft e Apple. La sua capitalizzazione è salita molto rapidamente negli ultimi mesi, per i successi delle sue attività sull’intelligenza artificiale: mercoledì i suoi rialzi sono stati talmente forti che hanno portato ai massimi le borse di Europa, Stati Uniti e Giappone.

