La nipote di Elvis Presley sta cercando di tenersi Graceland

Mercoledì un giudice del Tennessee ha bloccato un’asta per la vendita di Graceland, la residenza appartenuta a Elvis Presley e visitabile come un museo dal 1982, che era in programma per giovedì. La dimora e il suo parco sono attualmente al centro di una disputa legale tra la nipote del celebre cantante, Riley Keough, e una società, la Naussany Investments & Private Lending, che sostiene di essere la legittima proprietaria di Graceland per via di un debito contratto da Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis e madre di Keough.

Keough è l’erede principale di sua madre, morta l’anno scorso a 54 anni, e dunque di parte dei beni un tempo appartenuti a suo nonno. Nel 2005 Lisa Marie Presley aveva venduto l’85 per cento della Elvis Presley Enterprises, la società che gestisce Graceland, perché aveva grossi debiti. Aveva però mantenuto la proprietà della residenza di Graceland, che secondo una valutazione del 2021 varrebbe 5,6 milioni di dollari (circa 5,2 milioni di euro). La Naussany Investments & Private Lending dice che prima di morire Presley ottenne un prestito da 3,8 milioni di dollari usando Graceland come garanzia, senza poi ripagare il debito. Da parte sua Keough sostiene che i documenti relativi al prestito siano contraffatti e che sua madre non li abbia davvero firmati.

L’asta con cui la Naussany Investments & Private Lending avrebbe voluto vendere la residenza è stata temporaneamente sospesa dopo che Keough ha fatto causa alla società. Il giudice che ha bloccato l’asta ha detto che comunque Keough e i suoi avvocati devono fornire maggiori prove a sostegno delle loro accuse.

Graceland venne acquistata da Elvis Presley nel 1957 e fu la casa del cantante fino alla sua morte, nel 1977. All’interno del parco della residenza si trova anche la sua tomba, insieme a quelle dei suoi genitori, di Lisa Marie e di Benjamin Keough, fratello di Riley morto nel 2020 a 27 anni. Ogni anno circa 600mila persone visitano Graceland, secondo la Elvis Presley Enterprises.