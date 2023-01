È morta a 54 anni la cantante Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis

Giovedì è morta a Los Angeles la cantante americana Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley: aveva 54 anni. Era nata nel 1968 a Memphis, nello stato americano del Tennessee. Il padre Elvis morì per un arresto cardiaco a 42 anni nell’agosto del 1977, quando Lisa Marie Presley aveva 9 anni. Iniziò a fare la cantante quando aveva già 35 anni, nel 2003, con un album dal titolo To whom it may concern (“A chi può essere interessato”). Da allora ne pubblicò altri due: Now What, nel 2005, e Storm and Grace, nel 2012.

Più che per la sua carriera come cantante, però, Lisa Marie Presley divenne nota soprattutto come personaggio dello spettacolo. Si sposò quattro volte, in alcuni casi con grande clamore mediatico: il suo secondo matrimonio fu nel 1994 con Michael Jackson, da cui divorziò nel 1996, il terzo con l’attore Nicolas Cage nel 2002.