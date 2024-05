Paolo Montero sarà il nuovo allenatore della Juventus per le ultime due giornate di campionato

La squadra di calcio maschile della Juventus ha ufficializzato Paolo Montero come nuovo allenatore da qui alla fine del campionato, e quindi per le ultime due giornate che ancora mancano, in sostituzione dell’esonerato Massimiliano Allegri. Montero ha 52 anni ed è uruguaiano, da calciatore ha giocato a lungo nella Juventus e dal 2022 allena l’Under-19 della squadra. La scelta di Montero è una soluzione che la stessa Juventus ha comunicato come temporanea: per la prossima stagione la squadra sceglierà con ogni probabilità un altro allenatore.

La Juventus è già certa della qualificazione alla prossima Champions League, la principale coppa europea per club, e perciò nelle ultime due giornate di campionato i risultati conteranno poco: giocherà contro il Bologna lunedì alle 20:45 e poi domenica prossima contro il Monza.

– Leggi anche: I molti imprevisti degli ultimi tre anni di Massimiliano Allegri alla Juventus