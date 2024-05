In Germania otto attivisti contro il cambiamento climatico sono stati arrestati per una manifestazione all’aeroporto di Monaco

In Germania sono stati arrestati otto attivisti di Letzte Generation (il ramo nazionale dell’organizzazione ambientalista Ultima Generazione) che sabato si sono attaccati con della colla alle vie di accesso che portano alle piste dell’aeroporto di Monaco di Baviera, il secondo più grande del paese, provocando la cancellazione di circa 60 voli. Le piste sono state riaperte dopo un paio d’ore, ma la manifestazione ha interessato 100mila persone.

Gli attivisti avevano sfondato una recinzione di sicurezza per poter raggiungere le piste: l’obiettivo della protesta era attirare l’attenzione verso il fatto che gli aeroplani sono i mezzi di trasporto più inquinanti. In un post su X (Twitter) l’organizzazione ha scritto che «non possiamo permetterci di continuare a volare adesso, se questo significa che presto non potremo più permetterci il cibo perché i raccolti vengono distrutti per via della crisi climatica». Lo stesso gruppo – noto per i metodi di protesta spesso criticati, come il blocco delle autostrade o l’imbrattamento di opere d’arte con vernice lavabile – aveva già rallentato la partenza dei voli negli aeroporti di Amburgo e Düsseldorf per diverse ore lo scorso luglio.

La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser ha criticato le proteste, dicendo che «queste azioni criminali minacciano il traffico aereo e danneggiano la causa ambientalista perché causano solo incomprensione e rabbia». Una cosa simile l’ha detta anche il direttore generale dell’Associazione degli aeroporti tedeschi, Ralph Beisel, secondo cui «violare l’area di sicurezza aerea non è un reato qualunque. A centinaia di migliaia di passeggeri è stato impedito di iniziare in modo rilassato e puntuale la loro vacanza». Beisel ha poi chiesto al governo di aumentare le sanzioni per gli attivisti che irrompono negli aeroporti.

