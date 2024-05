Reddit si è accordato con OpenAI per permetterle di usare i suoi contenuti per allenare i modelli di intelligenza artificiale

Il social network Reddit ha raggiunto un accordo con OpenAI, l’azienda che ha sviluppato tra le altre cose il noto software di intelligenza artificiale ChatGPT, per permetterle di usare i contenuti pubblicati sulla piattaforma con l’obiettivo di allenare i modelli di intelligenza artificiale. L’accordo rientra in un piano più ampio di OpenAI e altre aziende del settore (fra cui Microsoft e Google) per ridurre il rischio di iniziative legali contro l’impiego non autorizzato di materiale disponibile online protetto dal diritto d’autore: Reddit si era già accordata per concedere in licenza i suoi dati a Google.

I sistemi di intelligenza artificiale infatti hanno bisogno di analizzare grandi quantità di testo per riuscire a imitare più accuratamente il linguaggio umano o in generale migliorare i propri servizi. Per farlo ricorrono spesso ai dati presenti su internet, come gli archivi dei giornali online: OpenAI si è già accordata con diversi giornali, fra cui il Financial Times e Associated Press, per pagare i loro contenuti, come fatto con Reddit. Al contrario altre testate e autori hanno citato in giudizio OpenAI e altre aziende del settore, ritenendo che il materiale scritto o pubblicato da loro sia stato sfruttato senza la loro autorizzazione, in violazione delle leggi sul copyright. Fra questi ci sono il New York Times e diversi autori di romanzi, fra cui George R. R. Martin e John Grisham.

L’accordo è stato accolto positivamente dagli azionisti di Reddit, la cui azienda è stata da poco quotata in borsa, che lo hanno visto come una buona fonte di entrate alternativa alla pubblicità. Reddit funziona per lo più come un servizio di social news, cioè un grande aggregatore di notizie e informazioni che vengono condivise, votate e commentate dai suoi iscritti. In questi anni il servizio ha avuto alti e bassi, tra cui un periodo di grandi proteste da parte dei suoi utenti per alcune modifiche imposte dalla società che lo controlla.

