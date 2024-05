L’allenatore della Juventus Allegri è stato squalificato per due giornate per le proteste nella finale di Coppa Italia

Il giudice sportivo, cioè la persona che stabilisce le punizioni e le squalifiche per la federazione calcistica italiana, ha squalificato per due giornate l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri a causa delle proteste molto enfatiche fatte durante gli ultimi minuti della finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus per 1-0 contro l’Atalanta. Allegri ha ricevuto anche una multa da 5mila euro. La squalifica si applicherà alle future partite che Allegri allenerà in Coppa Italia, con la Juventus o con un’eventuale altra squadra, nel caso in cui non dovesse essere più l’allenatore della Juventus.

Nel provvedimento del giudice sportivo si legge che Allegri è stato punito per come «si avvicinava al quarto ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli ufficiali di gara; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del direttore di gara».

