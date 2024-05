Il primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre sarà il 27 giugno

Il primo dibattito tra il presidente statunitense Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump, candidati rispettivamente per il partito Democratico e quello Repubblicano alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, si terrà il 27 giugno e sarà organizzato dall’emittente CNN. È in programma anche un secondo dibattito a settembre, ma non è ancora stata annunciata una data definitiva.

Della possibilità di organizzare un dibattito tra Trump e Biden si parlava da tempo, ma la conferma da parte di entrambi i candidati è arrivata solo mercoledì. Nel pomeriggio Biden aveva pubblicato su X un video in cui invitava Trump a confrontarsi: «Scegliamo la data, Donald, ho sentito che sei libero il mercoledì», ha scritto, riferendosi all’unico giorno nel quale Trump non è obbligato ad assistere alle udienze del processo penale in corso contro di lui a New York (a giugno, quando è previsto il dibattito, le udienze dovrebbero comunque essere terminate). Trump aveva risposto di essere disponibile con un post pubblicato su Truth Social, il social network che lanciò nel 2022.

Biden ha poi scritto su X di aver «ricevuto e accettato» l’invito di CNN. Poco dopo, Trump ha confermato a sua volta.

I dibattiti sono una costante delle campagne elettorali per la presidenza degli Stati Uniti: vengono organizzati dalle principali emittenti televisive sia nella fase delle primarie sia tra i due candidati alla presidenza, così come tra i candidati vicepresidenti.

Biden e Trump si erano già confrontati durante la campagna elettorale per le elezioni del 2020, vinte da Biden, ma quest’anno non era certo che succedesse di nuovo. Trump non ha partecipato a nessun dibattito di quelli organizzati tra i candidati alle primarie del suo partito, e fino a qualche mese fa anche Biden tendeva a evitare di partecipare a eventi pubblici o programmi tv, soprattutto per prevenire eventuali errori e gaffe che avrebbero potuto essere ricondotte alla sua età avanzata: Biden ha 81 anni, Trump 77.