Due agenti della polizia penitenziaria sono stati uccisi nel nord della Francia nell’attacco a un furgone che trasportava un detenuto

Due agenti della polizia penitenziaria francese sono stati uccisi in un attacco a un furgone che trasportava un uomo detenuto, vicino a Rouen, nel nord del paese: il detenuto, la cui identità non è ancora stata confermata, è scappato. Il ministro della Giustizia francese, Éric Dupond-Moretti, ha confermato l’uccisione dei due agenti, aggiungendo che altri tre sono stati feriti in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe stato accerchiato attorno alle 11 vicino a un casello dell’autostrada A154, che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Le Parisien scrive che il detenuto scappato sarebbe un uomo di trent’anni identificato come Mohamed A., condannato per furto e sospettato di tentato omicidio. Una fonte citata in forma anonima dall’agenzia AFP riferisce che le persone coinvolte nell’attacco avrebbero usato due veicoli, uno dei quali sarebbe poi stato trovato abbandonato e incendiato.